Eestlastegi seas kõige populaarsemate puhkepaikade hulka kuuluv Tai peidab palju enamat, kui tavaliselt teada on. Imekaunis loodus, soodsad hinnad ja võrratu köök meelitavad kokku inimesi üle maakera. Mõnele meeldibki olla seal, kus on palju rahvast koos. Aga lisaks teada-tuntud Phuketile, Ao Nangile, Pattayale, Bangkokile ja Phi Phi saarele on Tais lõputult paiku, kus avastada on rohkemgi, aga seda pole vaja suures rahvahulgas teha. Eestlasele see sobib. Aga kus need kohad on?