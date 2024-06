KIIRELT JA LIHTSALT Ootamatu vahend eemaldab riietelt ebameeldiva lõhna

Kui sa tunned lõhnast, et riided hakkavad mustaks minema ja sul pole aega, et neid pesumasinasse visata, võid proovida nende peale veidi viina pihustada. Viinal on rõivastele nimelt sama mõju, mis baktereid hävitaval desinfitseerimisvahendil, eemaldades riietelt samaaegselt ka ebameeldiva lõhna, kirjutab Express. Tegu on üpris vana koduperenaiste nipiga, mida kasutab ka Hollandi Rahvusooperi rõivakunstnik.