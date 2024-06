«Olin 8-aastane, kui mul tekkisid esimesed mõtted, et mu kehaga võib midagi valesti olla.» Tüdruk tõdeb, et kuulis juba noores eas pealt, kuidas ema oma keha kohta negatiivselt rääkis ja seetõttu Stockholmi dieeti tegi, kus inimene langetab lühikese aja jooksul mitmeid kilosid. Enesestmõistetavalt käis väike laps ema jälgedes ja tegi temaga erinevaid dieete kaasa. Samal ajal kehtis peres reegel, et kõik peavad alati taldriku tühjaks sööma, muidu said vanemad pahaseks. See tingis aga suurel hulgal ülesöömist ja üleüldist negatiivset suhet toiduga. «Nii kaua, kui ma mäletan, pole mul kunagi oma kehas mugav olnud. See on mind alati häirinud.»