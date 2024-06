TRAAGILINE Harjumaal sõitis naine lapse nähes üle kassist, kes oli kohalike seas tõeline staar

Minu kaaslane läks ja koputas juhi aknale ning küsis, et kas juht teab, et ajas kassi alla? Selle peale nähvas naisterahvast autojuht, et «Jah, ma tean!». Tagantpoolt hõigati veel, et «mis see sinu asi on? Aken keriti kinni ja juht sõitis lihtsalt minema. Kiisust ülesõitu nägi pealt ka väike poiss, kes südantlõhestavat nutma hakkas. Tankla töötajad lubasid kaamerast autonumbrit vaadata ning politseid on ka teavitatud. Kiisu omanik viis kiisu süles ära, kuigi ei tea, kas kiisu ka elama jääb? Elus ta sel hetkel veel oli, aga tundus, et selg sai viga – roomas ainult ja tagakäpad lohisesid järgi. Õnnetusi juhtub, kuid see oli teadlik ja hoolimatu allaajamine. Loodetavasti see julmurist juht tuvastatakse ning vastavalt ka karistatakse.»