PARIMAD PÄRLID Dita von Teese'i peadpööritav etteaste ja teised Pariisi moenädala säravaimad hetked

Pariisis on moeetendusi korraldatud juba 1700. aastatest. Esimestel uute kollektsioonide esitlustel kasutati mannekeene, kuid see raskendas klientide jaoks rõivaste täielikku nägemist, kuna mannekeenidel ei ole modellidele omast liikuvust. Need esimesed esitlused olid mõeldud ainult klientidele, kes suutsid endale kohe loomingut ka soetada. 1800. aastatel hakkasid moeesitlused muutuma. Charles Frederick Worth, kes oli tuntud just haute couture'i poolest, hakkas näitama mitut uut disaini korraga. Jeanne Paquin oli esimene disainer, kes tegi oma uute kollektsioonide esitlused avalikuks ja Paul Poiret oli esimene, kes korraldas oma üritustel järelpidusid.