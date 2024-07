«Vahel panebki mind üllatama, kuidas noored võivad nii kitsarinnalised olla. Kui see on meie tulevik, siis ma ei taha seda. Minult küsitakse väga tihti, et kas ma veel kohtan homofoobe. Ma kohtan neid iga jumala päev. See on sama, nagu naistele tuletatakse iga päev nende sugu meelde. Üllatus-üllatus – nagu me ise ei teaks seda!» põrutab Paul Holmberg – särav drag queen ja Eesti üks nõutumaid meigikunstnikke.