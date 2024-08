GALERIID Tallinlased on hingelt maakad! Pealinna nurgatagused on täitunud lookas aedadega, millest mõnes isegi kanad

Tallinna nurgatagustesse kerkib igal aastal ühe uusi ja uusi aedasid, kus ümberkaudsed elanikud kasvatavad endale meelepärast. Ilmselt on nii mõnigi koperdanud mõne sellise otsa, kratsinud kukalt ja küsinud endalt: «Mis värk siin toimub?» Need on kogukonnaaiad, millest on saamas linnaelu uus lahutamatu osa, pakkudes asfaltiga ümbritsetule võimaluse näpud mulda pista.