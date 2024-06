Veneetsia rikkalikust kultuuripärandist ja keerukast Murano klaasist inspireeritud vee peal hulpiv muuseum ühendab ühest küljest traditsioone ja teisest uuendusi. Tipptasemel disain ja pühendumus jätkusuutlikkusele kohtuvad kaasaegse eksperimentaalarhitektuuriga, luues projekti, mille südames on põhjalik lähenemine materjalide iseärasustele ning nende mõjule keskkonnale. Projekt on välja töötanud rahvusvaheline arhitektide ja disainerite meeskond, kasutades abimehena nüüdisaja menuktehnoloogiat ehk tehisintellekti.

Floating Glass Museum'i projekti kallal töötavad arhitektid soovivad oma teosega pöörata tähelepanu kliimamuutustele, kuid teha seda läbi pilkupüüdva disaini. Hetkel veel nii-öelda paberil olev muuseum on plaanis ehitada teisaldatavaks, et seda demonstreerida maailma eri otstes. Hetkel on arhitektuuribürool plaan muuseum viia näiteks Dubaisse, New Yorki, Hong Kongi, Singapuri ja Busani – kõiki neid linnasid ohustab merevee tõus.