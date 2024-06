HEA ELU TEEJUHT Kuumalaine miinused: palavad ilmad mõjutavad meie keha ja vaimu

Teame sedagi, et kõrge temperatuur on organismile ohtlik: kuumalained avaldavad laastavat mõju rahva tervisele kogu maailmas. Suureneb südameinfarkti risk ja paljud kroonilised haigused ägenevad kuumal ajal, aga ausalt öelda jääb põhjamaalastele see mure kaugeks.