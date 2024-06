NÄDALA AED Mida teha elutute elupuudega?

Elupuude (ja ka muude puude-põõsaste) juurdumine võtab aega paar aastat. See on aeg, mil taimede eest tuleb korralikult hoolitseda, sest juurdumisaegne hooldus määrab taimede edasise käekäigu. Kui kastate kasinalt ja harva, kasvatab taim endale pindmise juurestiku, et seda vähestki vett võimalikult efektiivselt kinni püüda.