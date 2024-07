Kes tahab teada, kus asub maailma lõpp, siis siin see müstiline paik on, Okeaanias asuv, vähe külastatud, maailma väikseim saarekuningriik Tonga, mis asubki nii kaugel, et kaugemat punkti meie «mannergust» (mandrilt) annab leida.

Tonga on oma 171 saarega pindalalt Saaremaast 3,5 korda tillukesem kuningriik, kus elab 107 000 inimest, ja siin, Tongatapu saarel, elab nendest 70 protsenti. Eriline on Tonga veel selle poolest, et 97 protsenti rahvastikust on tongalased, erinevalt naaberriigist Fidžist, kus põlisrahvast on ainult 57 protsenti.