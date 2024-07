Kus elavad maailma rikkurid? On nad siin lähedal või kuskil kaugel? Tänavuse jõukate linnade edetabelis juhib selgelt üks riik.

Kui rääkida inimestest, kelle likviidne investeeritav vara on vähemalt ühe miljoni USA dollari suurune, siis kuulub maailma kõige jõukama linna tiitel kindlalt New Yorgile. Esimese viiekümne seast leiab lausa 11 USA linna ehk ameeriklastel on raha laialt.