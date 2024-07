Air Balticu piloot pidi lennu hilinemise tõttu reisija lemmiklooma jalutama viima, kirjutas Fuengirola. Juhtum leidis aset eelmise aasta oktoobris ning reisija on lennufirmale südamest tänulik.

Uudisteportaali andmetel lendas soomlanna Erja Oksman Tamperest Hispaaniasse Malagasse 19. oktoobril. Naisega koos reisis salongis tema lemmikloom, kolmeaastane kääbuspuudel Rudolf. Perenaise sõnul on Rudolf temaga kutsikapõlvest saadik sageli reisidel kaasas ja koerale meeldib lennata. Õhus olemise ajal on ta alati oma transpordikotis perenaise jalgade ees. «Koer nagu teaks, et kui lennu ajal ilusti magab, saab ärgates sooja Hispaania päikese kätte,» naeris Erja.