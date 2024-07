HEA ELU TEEJUHT Ma mõistan, mida sa tunned

Terve metroosõidu juurdlesin, mida mõtleb inimene, kes laseb endale pagunitena õlale tätoveerida sellise sõna. On see üleskutse kaaskodanikele: olgem empaatilised? Või on see hoiatus, et tema on liiga empaatiline? Palju ei puudunud, et oleksin tüdrukule õlale koputanud ja küsinud, aga Spagna peatuses, kust pääseb kuulsaid Hispaania treppe vaatama, läks neiu maha.