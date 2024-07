NÄDALA AED Saagieelsed suvetoimetused viljapuude ja -põõsastega

Juuli esimene pool on just paras aeg õunapuude vesivõsudega tegelemiseks, hiljem on nendega juba hulga rohkem tööd, sest need puituvad. Vesivõsud on püstised kasvud, mis kasvavad vanematele okstele pärast tugevat kevadist lõikust okstel olevatest uinuvatest pungadest. Nende jõuliste kasvude abil püüab puu taastada mahalõigatud võra, et juured kasvuperioodil nälga ei jääks. Kui jätta need eemaldamata, siis järgmisel aastal hakkavad need juba harunema ja nii võibki näha vaatepilti, kus õunapuu okste peal kasvavad justkui uued väikesed õunapuud.