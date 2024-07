PALMIPUU PALMI ALL Mida teha maailma kõige õnnelikumate inimeste pealinnas Helsingis?

On kaht tüüpi reisiselle: need, kelle meelest pole Soomes käik õige reis, ja need, kes on enda jaoks Soome võlud avastanud ja seda kütkestavat riiki armastavad. Kuulun nende viimaste hulka, on nii palju kohti, mida selles maailma kõige õnnelikumas riigis külastada tahaksin.