NÄDALA REIS Angelina ja Brad käisid seal

Kõrge ja lai roheline metalluks on kindlalt lukus. Koputan veel kord, leian väikese uksekella, aga ma isegi ei kuule läbi paksude müüride, kas see heliseb. Munxari kitsal kõrvaltänaval ei ole kedagi, ükski auto ei sõida mööda, ükski naaber ei piilu kardinapraost. Olen jõudnud külalistemajja täpselt lubatud ajaks, kell 14 pealelõunal, aga uksed ja aknaluugid on kõvasti kinni tõmmatud, inimesed peidus. Ma pole kunagi näinud kohta, mis nii paaniliselt soojust ja valgust kardaks kui Gozo. Paradoksaalsel kombel on need ainsad asjad, mida Gozol suvel külluslikult on. Pealegi, pole üldse palav, Gozo ilm on muutunud ennustamatuks: tänavu aprillis oli kolm nädalat kuumalainet, mai oli ebatavaliselt jahe, pilvine ja vihmane, juunist augustini peaks olema kuum ja kuiv, aga enam ei tea keegi midagi ennustada.