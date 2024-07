Inimesed lahutavad erinevatel põhjustel, kuid on üks põhjus, mis tõuseb sageli esile ja millele paljud paarid tähelepanu ei pööra. Kuigi iga suhe on ainulaadne, on mõned teatud aspektid, mis võivad olla eriti olulised pikaajalise õnneliku suhte säilitamisel. Sekspert ja kolumnist Nadia Bokody jagab oma teadmisi ja praktilisi nõuandeid just selle teema kohta.