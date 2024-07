Kuulikindlad nipid ja kogemused, kuidas valida parim hotell

Kõik hinnas või mitte?

See on enamasti maitse asi, aga sõltub ka reisi sihtkohast. Aafrika rannikul ööbides, kus pole restorane ega baare läheduses jalaga segada, on mu kindel soovitus kõik hinnas. Suurlinnas aga, kus on mõnusaid toidukohti ja poekesi igal nurgal, tasub ringi käia. Hotellis saab süüa niikuinii alati, kui soov tekib.

Hotelli buffee Foto: Shutterstock

Kui on soov proovida kohalikku kööki ja erinevaid maitseid, siis pole kõik hinnas paketti vaja. Kui on sooviks lõõgastuda suures hotellis, söömise pärast mitte pead vaevata ja nautida basseinipuhkust või hotelli randa ja vaba aja veetmise võimalusi, on kõik hinnas pakett suureks stressi leevendajaks.

Meelelahutus

Kas soovid rahulikku puhkust, sportida või pidutseda? Kas hotellil on oma rand või tuleb rätik kaenlas kuskile seiklema hakata? Kui hotellis on oma ööklubi, võib see kosutavat und häirida. Vaba aja veetmiseks rattalaenutus, tenniseväljak, spordirajad? Kas muuseumid on hotellist minnes hõlpsasti ligipääsetavad? Kui on soov minna teatrisse või kontserdile, mõtle varakult sellele kuidas öisel ajal tagasi hotelli saada. Ühistranspordi puudumisel võib taksoarve põlvist nõrgaks võtta.

Kas tärnid on olulised?

Nii ja naa. Euroopas ja suurlinnades on see enamasti hea indikaator, kuid erinevates riikides on tärni nõuded erinevad. Mõne muu mandri viis tärni ei pruugi olla kaugeltki see, mida ootad.

Veendumaks hotelli tegelikust olukorrast, soovitan julgelt lugeda arvustusi. Kohe soovitan ka mitte heituda, kui mõni neist on negatiivne - tegijal juhtub. Pigem suhtuda skeptiliselt sadadesse ülivõrdes hinnangutesse, mis on antud mõnele pisikesele uberikule - need võivad olla genereeritud. Ka on hüva nõu uskuda neid kommentaare, mis on tehtud viimase poole aasta kuni aasta jooksul. Kui siis on korduvalt kurdetud viletsa teeninduse või vannitoas pidevalt puuduva külma vee üle, vali võimalusel midagi muud.