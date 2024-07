OMA TUBA, OMA LUBA «Vilnius oli nagu üks suur auk – tundsin end kohe väga koduselt»

Leedu reis algas Triinil Vilniuses, mis väga tallinlikult pea täies ulatuses üles kaevatud. «Mõtlesin, et kas Järvani karvane käpp on siia ka jõudnud. Igatahes tekitas see väga koduse tunde,» räägib saates Triin. Lisaks pealinna võludele, mis on Madise arust uskumatult kaunis, kuid sama uskumatult igav linn, sai Triin käia ka Leedu väiksemates asulates.