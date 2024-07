Tänavuse ERKI Moeshow valmisrõivaste kategooria võitja Britten Pärkson on neiu, kes on moele erakordselt pühendunud. Ta on õppinud Firenzes Polimoda moekoolis juba kolm aastat ja suved veedab osaliselt Eestis. Võidukollektsioonis «Harmony and Discord» peitub paljuski teda ennast ning selle tagamaad on sügavamad, kui pealtnäha paistab. Pühendumus ei väljendu mitte ainult tema kollektsioonides, vaid ka isiklikus garderoobis, kuhu peatselt sukeldume.

Juba lasteaiast peale on Brittenil olnud oma kindel esteetika. «Mood on alati minuga kaasas käinud. Ma pole kunagi otseselt vaeva pidanud nägema, et oma stiili leida.» Ta protestis lapsena riiete osas väga palju, sest tahtis oma maitse järgi neid valida - emal ilmselt kerge polnud. Juba siis kaldus ta rohkem tumedate riiete poole, millest tema praegune kapp ka koosneb. Musta võlu põhjendab ta neutraalsuse ja lihtsusega. «Tumedad toonid ei sümboliseeri minu jaoks süngust, vastupidi, need on väga kosmilised. Heledad toonid on minu jaoks hirmsamad.»

Isiksuselt kirjeldab ta ka end pigem introverdina, kellele meeldib varjus olla - seepärast on hea musta sisse peituda. Samuti aitab see värvikirevast disainimaailmast välja puhata ja pakub vaheldust. Must on ka tema sõnul väga ajatu - tänu oma neutraalsusele ei lähe see kunagi moest välja. See on justkui kindla peale minek.