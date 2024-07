«Võsu on Ibiza ja Pärnu on Miami», nagu laulavad ansabli 5MIINUST poisid. Käes on parim aeg Võsu külastamiseks! Nii palju erinevaid kultuurisündmusi ühel nädalavahetusel ei ole seal varem toimunud. Lisaks Võsul toimuvale leiab ka teisi ägedaid sündmusi üle terve Eesti. Vaata, mida veel teha ja kuidas festivalideks valmistuda!