«Vahet pole, mida oled läbi elanud – oluline on, kuidas sa siit nüüd edasi lähed,» ütleb rahvusvaheliselt tuntud motivatsioonikõneleja Lisa Nichols. Kahekümnendates eluaastates oli naine oma eluga täiesti puntras, kuid leidis endas jõudu seda täielikult muuta. Tänaseks on Lisa Nichols miljonärist ettevõtja, kes on oma inspireerivate sõnumitega puudutanud miljoneid inimesi. Eksklusiivses intervjuus jagas ta nõu, kuidas saavutada kuulikindel enesekindlus ja seeläbi oma elu täielikult muuta.

Calfornias San Diego linnas elav Nichols on üks nõutumaid rahvusvaheliselt tuntud motivatsioonikõnelejaid, kes on ookeani taga kuulsust kogunud nii Oprah Winfrey telesaates esinemisega kui ka enesearenguteemaliste raamatutega. Ettevõtte Motivating Thee Masses kaudu on ta aidanud lugematult arvul inimestel oma elu paremaks muuta ning palju kasulikku nõu jagab ta ka sotsiaalmeedias täiesti tasuta, Nicholsi YouTube'i kanalil on 336 000 jälgijat. Nichols oli ka üks neist, kes sai võimaluse osaleda 2006. aastal välja tulnud dokumentaalfilmis «Saladus», mis kujunes tõeliseks hitiks ja mida on tänaseks näinud miljonid inimesed üle maailma.