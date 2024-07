Öö metsas ja kohtumine karuga: oleksin võinud tema vurrukarvad üle lugeda

Metsloomade vaatlemine nende tavapärases ja loomulikus keskkonnas on imeline kogemus. Lääne-Virumaal Vinni vallas pakub seda võimalust Natourest, kes on ehitanud sügavasse metsa kaks vaatlusonni. Loodushuvilistel on nendes mugav ja turvaline ning omalt poolt on tehtud kõik, et metsloomi mitte häirida ega hirmutada. Näiteks on onni käimla ventilatsioonikorsten mitme meetri kõrgusel, et inimeste lõhnad ulukite ninna ei tungiks. Loomulikult pole majakestes valgust ning olla tuleb seal võimalikult vaikselt. Õnneks saan kinnitada, et see pole keeruline ka veidi kärsitute teismeliste jaoks, soov loomi näha ja laane suursugune vaikus pani meid kõiki tundideks paigale istuma, kikivarvul kõndima ja vähesed vajalikud jutud sosinal maha pidama.