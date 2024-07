SUVEPUHKUS LEEDUS Kaunitele vaatamisväärsustele lisas vürtsi ehtne kummitus

Kuhu minna?

Linn asub Vilniusest umbes pooleteise tunni autosõidu kaugusel ja see on ilus teekond. Mäed, orud, viljapõllud ja lilleniidud. Looklevad teed viisid meid esmalt jalutuskäigule puude latvadesse. The Treetop Walking Path on 21 meetri kõrgune vaaterada, mis on koguni 300 meetrit pikk ja laiuvad vaated on võimalikku jalavärinat väärt. Paanilise kõrgusekartjana tegin ka ise selle raja läbi, kuigi tunnistan, et armsa sõbra Kersti õlale toetudes. Aga hakkama ma sain! Usun, et sügisel, kui lehed ja puud on kuldsed-punased-kirevad ja lehemassi veidi vähem, on elamus veel võimsam ja kaunim.