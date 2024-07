Kadrioru pargis jalutav Inga rääkis meile, et ta pole ammu välismaal reisinud, kuna ühel oma eluetapil sai seda küllaldaselt tehtud: «Väga ei tõmba enam välismaale, mulle meeldib just Eestis käia ringi. Suvi on ilus aeg reisimiseks ka.»

Vastuseks küsimusele, kas Eestis reisimine on välismaal reisimisest odavam, vastas ta, et hind sõltub enda võimalustest ja soovidest – kui tahad matkama minna ja sul on oma telk kaasas, siis kindlasti on puhkuse maksumus taskukohane. Ta lisas, et samuti oleks odav variant osta pilet ja mõneks päevaks Soome minna.