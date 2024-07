HEA ELU TEEJUHT Miks on nii raske rääkida oma rahaasjadest?

Eriti piinlik või labane tundub rahast rääkimine romantilises käehoidmisfaasis. Samas teavad lahutusadvokaadid, et finantsilised erimeelsused on üks sagedamini esile kerkivaid lahutuse põhjusi. Siis ollakse tagantjärele targad: miks me sellest kohe ei rääkinud, kuidas me ei märganud, et suhtume majandusküsimustesse totaalselt erinevalt!