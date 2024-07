NÄDALA AED Lilleampli ilunipid

Petuuniad on ühed armastatumad amplililled, mis õitsevad katkematult sügiseni.

Mitte asjata pole suvelilleamplid Eestis populaarsed ja armastatud – see on üks lihtsaim viis oma koju lilleilu tuua ning õige hoolitsuse korral katkematult sügiseni õisi nautida. Lilleampel on võrreldes muude aiainvesteeringutega kiire ja soodne lahendus ning sobib kaunistama nii eramaju, suvekodusid kui kortermajade rõdusid.