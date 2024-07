Aastakümneid on meie juuksed olnud lugematute ilurituaalide, toodete ja hoolduste keskmes, mida sageli juhivad nii traditsioonilised uskumused kui ka uudsed nipid. Kuid kui paljud neist laialt levinud juuksehooldusmüütidest on tegelikult tõesed? Otsustasime pöörduda kogenud juuksuri poole, et kummutada müüdid ja paljastada tõed kõige tavalisemate juuksehoolduspraktikate kohta.

Juuksevärvimise ettevalmistus on täis igasuguseid nõuandeid ja uskumusi, kuid üks levinumaid küsimusi on, kas juukseid tuleks enne värvimist pesta. Paljud usuvad, et pesemata juuksed aitavad värvil paremini püsida ja kaitsevad peanahka. Kuid kas see tegelikult on ka nii? Vastab pikaaegse kogemusega juuksur Piia.