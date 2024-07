Jäljetult kadunud Matilda lähedased: loodame, et 2024 on aasta, mil me taas kokku saame

11 aastat tagasi läks kuueaastane Matilda ema Elenaga Stockholmist Tallinna viiva laeva peale ja kadus jäljetult. Kaks päeva hiljem kuulutati laps ja isaga hooldusõiguse nimel võitlev ema tagaotsitavateks. Lähedased loodavad, et just 2024 on aasta, mis toob juhtunusse selgust, sest septembris on Matilda Mary Michelle'i 18. sünnipäev.