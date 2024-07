OMA TUBA, OMA LUBA «Mis kompostihunnik? Mina kasvatan kõrvitsat ehitusprügi sees»

Aiahooaeg on Triini aias saavutamas tippu – kõik on nii lookas, et isegi umbrohule ei jätku ruumi. Alates tokkroosidest, lõpetades 150-liitristest keraamilistest pottidest välja voolavate õitega, kõike on ta aias küll ja rohkemgi veel. Ta selgitab, kuidas saaki andvatest taimedest kasvavad aias Eesti klassika: sõstrad, vaarikad, kirsid, ploomid, tikrid, maasikad jne. Kõigega on vedanud, kuna see on esimene aasta, kus kõigi saaki nautida saab.

Kui on üks asi, mille kasvatamine Triinil kohe üldse välja ei tule, siis selleks on till ehk kõiksuguste soolaste hoidiste lahutamatu osa. Olukord on nii kehv, et Triin lubas päras saate salvestust Tallinna keskturult läbi käia, et sealt vajalikud varred osta. Madisel on läinud vastupidi – till mühab nõrkemiseni. Ja kui ühe rivi ta ära korjab, paneb kõrvale kohe uued seemned maha. Hea nipp, et suvi läbi värske till kasvaks.

Kõike palju ja tihedalt – nii läheneb Madis iluaiandusele. Foto: Erakogu

Huvitava eksperimendina kasvatab Madis koduhoovi peenras kõrvitsat. Muidugi tuleks seda kasvatada kompostihunnikus, kuid eksperimendi huvides proovib ta seda 20 sentimeetri paksuses mullakihis kasvatada, mille all ehitusjäätmed. Taim iseenesest kasvab ja mingisugused õiealged on sel olemas, kuid kas kõrvits ise kasvama hakkab – eks sügisel näeb.