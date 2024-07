Ihad ja kirg. Soovid ja sulnis meel. Lootus ja loominguline väljendumine. See kõik on osa meie elust. Ilma nendeta oleks maailm tumedam, kalgim ja tagurlikum koht. Tahta ja mitte saada on sama palju elu osa, kui ihaldada midagi niivõrd, et see ka tegelikult teoks saab. Mis aga ei tohiks olla inimese elu osa, on hirm selle ees, et keegi soovib sind nii väga, et on sellest teinud oma elu kinnisidee.