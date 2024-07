OHTLIK! Imearmsad siilikesed saavad hukka laialt kasutuses masina tõttu

«Siil on väike, aga väga vastupidav loomake,» jutustab Turovksi. «Tema peamine kaitse on tema okkaline kasukas. Tal on tuhandeid okkaid seal, nii et ega ta sügada ennast ei saa, isegi kui tahaks. Aga ega kasukast üksi ei piisa - sa pead oskama oma relvadega ringi käia.» Ja seda siilid oskavad. Nad oskavad okastega asju kanda, aga eeskätt on see nende viis ennast kaitsta. «Siilil on üle selja naha all ülivõimas lihaskuppel, mida ta saab kokku tõmmata ja okkad igas suunas püsti ajada. Kui siil kohtub vaenlasega - näiteks rebane, koer, kass või niisama ehmatus - siis ajab ta okkad turri.» Siilike teeb sedasama ka robot muruniiduki liginedes lootes, et okkad hirmsa eluka eemale peletavad. Kahjuks mehaaniline masin okkatorkest ei heitu ja kerra tõmbunud siilike saab niiduki teradega kohtudes tõsiselt vigastada või lausa surma. Metsalooma loogikaga see kokku ei lähe, tema niisugusest uuest ohust teadlik ei ole.