Kahjuks tundub, et selle ängiga peab Eestis maadlema aina rohkem inimesi, sest käesolev aasta on jõudnud vaid poole peale, kuid juba on jäljetult kadunuks jäänud peaaegu sama palju eestlasi, kui viimaste aastate lõpuks kokku.

Statistika on siinkohal äärmiselt kõnekas. 2020. aastal teavitati politseid inimese kadumisest 3922 korral. Kuus neist jäidki kadunuks. 2021. aastal oli teadete arv 3436, 11 inimest ei õnnestunudki leida. 2022. aastal hakkas arv taas kasvama, jõudes 3729 teateni. Neist 14 inimese saatus on endiselt teadmata. Möödunud aastal sai politsei 3569 teadet kadunud inimeste kohta, 12 neist ei õnnestunud leida.

Käesolev aasta on jõudnud alles poole peale, kuid teateid kadunud inimestest on laekunud juba 1766, neist 9 juhtumit pole juuli alguse seisuga lahendust leidnud. See tähendab paraku, et oleme teel purustama viimase nelja aasta teadmata kadunuks jäänud inimeste rekordit.