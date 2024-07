See saatuslik juulikuu on taas kätte jõudnud, mil paljud noormehed oma sammud Tapale, Jõhvi, Tallinnasse või Võrru on seadnud. Ajateenistus on etapp, mis tuleb peaaegu igal mehel elu jooksul läbida, kuid mida arvavad sellest nende naised ja tüdruksõbrad ning kuidas see neid emotsionaalselt mõjutab? Kogemusi jagavad nii praeguste ajateenijate kaaslased kui ammuste aegade meenutajad.

Kati (18), kelle noormees just paar päeva tagasi üheteistkümneks kuuks Tapale läks, on tema üle väga uhke, sest paljud nihverdavad end sellest kohustusest tänapäeval välja. «Oma riiki teenida on õilis asi ja mul on hea meel, et ta selle kohe peale gümnaasiumit ära teeb, sest hiljem muutuks see ilmselt väga tülikaks, kui oled juba välismaal ülikoolis või kes teab kus, ja see kohustus ikka kuklas kummitab.»

Kati aga tõdeb, et hoolimata uhkustundest on see tema jaoks emotsionaalselt siiski raske, sest kallim, kellega ta oli harjunud iga päev koos aega veetma, on nüüd peaaegu aastaks sama hästi kui kättesaamatu. «See on nii harjumatu, kui su peamine mõttekaaslane ei saa enam iga kell su tarkusi ja jaburusi kuulata ega neile kaasa rääkida. Lisaks oli ta ka muidugi minu põhiline emotsionaalne tugipunkt, kellele raskel ajal toetuda. Kõikidest probleemidest lihtsalt ei saa sõpradele rääkida, nii et nendega tuleb nüüd üksinda toime tulla.» Ta kavatseb noormeest igal võimalusel külastada ja talle ka posti teel armsaid kirju saata.