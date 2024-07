LISA MENÜÜSSE Ootamatu valguallikas hoiab figuuri ja kaitseb keha

See võimas koostisosa, mis on saadud pärmiliigist nimega Saccharomyces cerevisiae, on juba aastaid pidevalt populaarsust kogunud veganite, taimetoitlaste ja terviseentusiastide seas. See ei paku mitte ainult arvukalt toitaineid, vaid lisab ka ainulaadset umami-maitset ja mitmekülgsust. Kergelt pähklise ning juustuse maitsega pärm on tõeline valgupomm, sisaldades kõiki üheksat olulist aminohapet. Maitsepärmis sisalduvad B-vitamiinid muudavad selle eriti kasulikuks veganitele ja taimetoitlastele. Maitselisandina sobib see nii pastadesse, kastmete sisse kui ka salati peale puistamiseks.