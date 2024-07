ARST RÕHUTAB Seda peaks iga vanem oma lapse vaimse tervise kohta teadma

Lastearst Bill Garvey on avastanud, et kõrge enesehinnang on laste puhul üllatavalt habras teema. Laste kasvatamisel peaksime me tema sõnul hoopis keskenduma sellele, kuidas aidata neil arendada püsivat enesehinnangut. Siin on kolm lihtsat, kuid võimsat sammu, mis võivad olla võtmetähtsusega laste enesekindluse ja vaimse heaolu tugevdamisel.