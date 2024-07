«Iga inimene peaks olema feminist – nii naine kui ka mees!» meenutab ettevõtja ja populaarse eneseabiraamatu autor Kristina Mänd-Lakhiani ülikoolikaaslaselt kuuldud sõnu, mis on meeles aastakümneid hiljemgi. Üllatav oli seejuures asjaolu, et nende sõnade ütleja oli meesterahvas.

Lakhiani sõnul on feminismi tähendus palju laiem kui arvatakse ja tema jaoks tähendab see seda, et nii mehed kui ka naised on võrdselt väärtustatud. Kahjuks peetakse Eesti ühiskonnas feminismi ikka veel kurjade naiste jututeemaks. «See sõna on praegu tabu. Väga sageli kui sa ütled f-sõna, siis inimesed enam ei kuula sind ja muutuvad emotsionaalseks,» ütleb Lakhiani, kes on võtnud enda südameasjaks naiste õiguste eest seista.