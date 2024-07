Poolest paprikast piisab, et hõlpsasti katta täiskasvanu päevane C-vitamiini vajadus, kui valid leiva, salati või isegi tortillade vahele punase või kollase paprika.

Eksivad need, kes arvavad, et pole vahet, mis värvi paprikat osta. Erinevat värvi köögiviljad sisaldavad erinevaid fütotoitaineid ja nii ka paprikad. Kõige rohkem C-vitamiini on kollases paprikas, vahendab MTV Uutiset.