See tomatilõhn, mida tunneb juulis või augustis suvekuuma kasvuhoonesse astudes, on üks suve parimaid, kiidab toidublogija ja kokaraamatute autor Mari-Liis Ilover. Koos metsmaasikate, õitsva lille­aasa, suvevihmajärgse värskuse ja päikest õhkava männimetsaga moodustub sellest melanhoolse puudutusega lõhnabukett, mida meenutada pikkadel sombustel talveõhtutel. «Nii on see vähemalt minu puhul lapsest saati,» räägib ta ja lisab, et tomatiga seostub talle veel üks kindel lapsepõlvehitt: isa suvised juustusaiad. Neid saigi ainult suvel, sest selle tegi ülimaitsvaks just pipraga üle puistatud kasvuhoonelõhnaline eestimaine suvetomat ja värske magus mugulsibul. Nendeta olnuks see lihtsalt üks suvaline juustuga sai. «Isa enam pole, aga samad juustusaiad on meie köögis igal suvel au sees ja oodatud kui «suvevõikud»,» tähendab Ilover.