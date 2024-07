Üks ütleb teisele halvasti. Teine solvub. Esimene imestab, et kuidas sa nii väikse asja peale solvud, ma tegin ju nalja. Teine üritab seletada, et polnud üldse naljakas, tegi haiget hoopis. Esimene seepeale, et sa oled lihtsalt huumorivaene manipulaator. Teine vastab, et ise sa oled lollakas. Jne.