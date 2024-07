PALMIPUU PALMI ALL Suveniiride asemel toon reisidelt kerisekive, fooliumit ja õrna klaasi

Raske riiuliga kõndisin Turus pool päeva. Aga toodud see sai!

Reisidele lähen alati võimalikult tühja kohvriga, et midagi põnevat koju tuua. Olen sõprade silmis kurikuulus oma ebatraditsiooniliste suveniiridega, mida ma vähem ja rohkem eksootilistest kohtadest kaasa toon. Kui küsin elukaaslaselt, kas ta soovib, et talle midagi spetsiaalset toon, vastab ta alati: «Palun too mulle kaptenimüts või piloodipintsak.» Neid pole mul seni tuua õnnestunud, peab seni muu kraamiga leppima.