NÄDALA REIS Külla kitsele ja kanale!

Kuni pühapäevani möirgavad ralliautod WRC maailmameistrivõistluste raames Lätimaa teedel. Leidnuks kõik need kihutamised aset Eestis, olnuks avatud talude päeva läbiviimine ohus ning kuupäevi pidanuks muutma – nii, nagu kord minevikus on juba juhtunud.

Kuid Eestis on eeloleval nädalavahetusel idülliline. Tuhanded ja tuhanded pered saavad reisida mööda vabariiki ja astuda sisse aina uutesse taludesse (millistest mõned on küll pigem päris suurejoonelised tööstused), et näha oma silmaga, mismoodi lüpstakse piima, kuidas nokivad kanad, milline näeb välja söödav kuslapuu ja kuidas valmib käsitöö-pulgajäätis. Jah, nagu selgub Teadmuskeskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lamburi jutust, on talud ja maaettevõtted aina enam spetsialiseerunud: isegi maakividest kandikute või mõisakeraamika tootjad, jooga- ja mantraõpetajad ning lavendli- ja liblikakasvatajad on olemas.