Kasutasime erakordset võimalust minna päevasel ajal Raplamaad avastama, et näha, mida inimesed teevad, kui kõik on parasjagu tööl. Peab tõdema, et esialgu tundus, nagu kedagi polekski kuskil, kuid tänu järjepidevusele ja reporterite vaprusele saime siiski oma vastused kätte.

Rapla külje all peidus olevast Kodila külast leidsime noore paari, Dominiku ja Kätlini, kes rääkisid meile, mida Kodilas teha on. «Otseselt ma ei teagi, mida minuvanusel siin teha on,» ütles Dominik. Kätlin lisas: «Siin on korvpalliplats ja käime korvpalli vahel mängimas. Siis siin on lambad, keda käime mõnikord vaatamas. Kitsi on ka, neid toidame mõnikord.»

Palusime Sandril meile Kodila kohta rääkida ja ta ütles, et laste jaoks on olemas mänguväljak, läheduses asub pood ja ka külaplats. Küsimusele, kus sõbrad kokku saavad, vastas Sander: «Suvel saavad aiamaadel kokku, talvel oleme garaažide juures.» Garaažide juures on soe, saab muusikat kuulata ja vajadusel ka lõristada.