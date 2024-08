Saatus tõi pealinnast Võrru

«Jah, ma olen Tallinnas sündinud-kasvanud, Muhu juurte ja lapsepõlvesuvedega, aga kaheksa aastat tagasi ajakirjanikutöölt lahkudes ja raamatute kirjutamisele pühendudes oli tunne, et pealinn on kuidagi end minu jaoks ammendanud, kõik rajad tuhandeid kordi käidud – nii et otsustasin oma kesklinna kodust loodusele lähemale kolida. Seda enam, et kindla kohaga seotud kellaajalisi kohustusi mu elus parasjagu polnud,» selgitab Triin Katariina.