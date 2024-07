VIDEOLUGU «Naine ei tea, et ma siin olen!» Eesti mehed on kodust pagemiseks leiutanud ulmelisi lokaale

Linnainimesele võib tunduda, et maal on igav ja vähe teha. Tegelikult on suvel mööda kodumaad reisides näha hoopis midagi muud — seda kinnitas ka meie külaskäik Raplamaa väikeasulatesse. Mitmed härrased on leidnud kavalaid lahendusi, kuidas päevi ja õhtuid kodukootud lokaalides mööda saata. Kes ütles, et maal ei leidu ühtegi korralikku baari?