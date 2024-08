Hiljuti New Yorgis tuuritanud Kaisa Ling ütleb, et see oli alles soojendus. Koos pianist Rene Pauliga anti mitu kontserti ning sokutati end lavale igal pool, kuhu vaid lasti. Digiajakirjale antud intervjuus räägib Kaisa, mida Suures Õunas nähti, kogeti ja kas Eesti esimene (ja siiani ainus) vodevillibluusi ansambel newyorklasi kõnetas.

«See oli tegelikult tööreis. Meid kutsuti esinema festivalile Rehersal for Truth. Seda korraldab New Yorgi Havel'i raamatukogu ja Václav Havel'i fond. Kaisa Ling Thingi jaoks oli see kui rusikas silmaauku, kuna tegemist on poliitilise teatri festival, mis toob New Yorki Ida- ja Kesk-Euroopa teatrit,» räägib Kaisa, miks ta üldse Suurde Õuna sattus.

«Ma ei ole tegelikult klassikalises mõttes kõva turist – ei käi mööda vaatamisväärsuseid. Esiteks eelistangi käia võimalikult palju tööreisidel ja teiseks, üritan kohalikku ellu sisse sulanduda. New Yorgis oli mul aega kümme päeva teha nägu, et olen kohalik ja mul läks see päris hästi korda,» kirjeldab Kaisa oma lähenemist reisimisse.