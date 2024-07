«Olen uhke, et olen tabanud asja tuuma ja käin psühholoogi juures ning tegelen iseendaga, sest soovin olla oma lapsele parem ema, kui minu ema mulle oli,» tunnistab Kelly, kes kasvas nartsissistist ema käe all.

Peredünaamika selles keerulises maailmas on paljudes peredes tänasel päeval ebatervislik – seda nii lapse kui ka lapsevanemate seisukohast. Ema ja lapse vahelist suhet peaks kirjeldama jõudu andev ja tingimusteta armastus, kuid siiski kasvatatakse paljusid lapsi manipuleerimise, kriitika ja rahuldamata vajaduste saatel. Need on aga nartsissistliku ema tunnused, mis mõjutavad lapse täiskasvanuks saamist. Vaatame loori taha ja teeme selgeks, millised omadused on siinkohal kõige julmemad.