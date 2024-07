Karmid faktid – armastus ei ole kõige tähtsam! Kirg ei näita, et suhe toimib – see võib kardinana varjata ka mürgist suhet. Siin on seitse märki, mis viivad suhte vääramatu kindlusega ühes suunas – hävinguni! Lisatud on ka hoiatavad lood eestlaste eludest.

Suhted mängivad elus üliolulist rolli, kuid mõnikord võivad need muutuda mürgiseks. On teatud punased lipud ja tõsised hoiatusmärgid, mis näitavad, et on aeg lahti lasta. Kui suhtes puuduvad need asjad, siis mõjub suhe kahjustavalt ning võib olla tervisele ja mõistusele lausa ohtlik!

Usalduse puudus

Usaldus on iga terve suhte alus. Kui kahtled pidevalt partneri aususes või tunned end reedetuna, võib see olla märk sellest, et usaldus on purunenud. Võimalik, et kannatad enda ebakindlusest tingitud haiglase armukadeduse all – otsi abi, enne kui suhte purustad! Võimalik ka, et partnerit ei saagi usaldada – sel juhul peaksid kindlasti...