7 armastatud koeratõugu, kes elavad väga kaua

1. Shiba Inu on iidne Lõuna-Aasiast pärit väiksemat kasvu koeratõug. Ühe Suurbritannias läbi viidud mahuka uuringu järgi elab just see koeratõug keskmiselt kõige kauem, 14 aastat ja kuus kuud. Tõug meenutab välimuselt rebast ning on meemimaailmas väga palju kuulsust kogunud. Mainitud uuringus analüüsiti rohkem kui poole miljoni koera andmeid, et aru saada, kuidas mõjutavad näiteks tõug, sugu ja kehaehitus koerte keskmist eluiga.